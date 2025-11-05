El Juzgado Civil de Castilla rechazó el pedido del Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura (UNP) de anular la medida cautelar que se emitió a favor del ganador de las últimas elecciones, José Ordinola Boyer.

Con la resolución N° 03 de fecha 30 de octubre del 2025, la jueza del Juzgado Civil de Castilla, Tania Victoria Castillo Domínguez, declaró infundada la oposición formulada por el Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura (UNP).

“...en consecuencia, manténgase los efectos de la medida cautelar concedida por Resolución N° 01, de fecha 05 de setiembre de 2025, hasta emitido que sea el pronunciamiento de fondo que se emita en el proceso principal”, se lee en la resolución a la que Correo tuvo acceso.

La parte legal de la agrupación Dignidad Universitaria explicó que con esta decisión la “justicia pone un alto a los requisitos y acciones que el Comité Electoral implementó fuera de lo establecido en la Ley Universitaria y el Estatuto, buscando limitar la participación democrática de los estudiantes y docentes”.

Recalcó que con la ratificación de la medida cautelar se ha confirmado que ésta es “legal, pertinente y necesaria para proteger los derechos fundamentales de la comunidad universitaria” y, por ende, el Comité Electoral debe continuar con el cronograma de las elecciones, una vez resuelto que sea el proceso principal (acción de amparo).

Subraya que “el intento de la parte opositora (Comité Electoral) de revertir esta crucial decisión ha sido rechazado de manera contundente, demostrando la debilidad de sus argumentos”.

Dignidad Universitaria afirmó que siguen demostrando que el respeto a la ley y a los derechos de participación no son negociables.

Recordemos que la ONPE, Fiscalía y Defensoría avalaron las últimas elecciones en la UNP.