Siete sanciones por pesca ilegal acumula hasta el momento las embarcaciones de la empresa del congresista piurano por Somos Perú, José Bernardo Pazo Nunura.

Según una investigación de diario El Comercio, Pazo Nunura no ha transparentado que las embarcaciones de su empresa y las de su familia acumulan 58 sanciones por pesca ilegal, desde el 2006.

El legislador, en su declaración jurada de intereses, afirmó tener vinculación con dos empresas relacionadas al sector: Hielos & Servicios del Mar e Inversiones Pesqueras Isabella; y tener embarcaciones a su nombre.

En Inversiones Pesqueras Isabella, Pazo comparte acciones con sus hermanos Juan Francisco y Víctor Raúl. Esta empresa tiene siete sanciones hasta la fecha por pesca ilegal, según las resoluciones directoriales emitidas por el Ministerio de Producción, en las que se determinan multas en UIT.

La última sanción de la empresa del congresista es de diciembre del 2024, por una multa por más de S/50,000 (10.391 UIT) debido a que su embarcación fue detectada pescando en un área suspendida. Se prohíbe la extracción de recursos en este tipo de áreas para proteger la sostenibilidad. La resolución sancionadora detalla que, al momento del hecho, se decomisaron en total 105.39 toneladas de anchoveta extraída, y que la embarcación estuvo más de una hora dentro de las 30 millas marinas (área suspendida).

Otra resolución, de octubre del 2024, sanciona con más de S/11 mil (2.176 UIT) por pescar dentro de las cinco millas, que es un área reservada para pesca artesanal destinada a consumo humano.

El resto de sanciones de la empresa es por pesca de tallas menores de especímenes y pesca superior al límite establecido.