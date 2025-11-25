La EPS Grau-Zonal Chulucanas informó que, como parte de los trabajos preventivos y correctivos realizados por la empresa, el último fin de semana se ejecutó el mantenimiento de colectores de alcantarillado en la localidad.

Dentro de estas labores, la entidad prestadora precisó que se intervino en el asentamiento humano Vate Manrique; donde se llevó a cabo la limpieza de colectores para mejorar la evacuación y disposición de las aguas servidas a través de la infraestructura de alcantarillado.

“El personal calificado ha efectuado estas acciones en la intersección de la avenida Perú con la calle José Balta. Del mismo modo, se vienen realizando trabajos complementarios en otros puntos como el Jr. Gabriel Condorcanqui, donde se ejecutó el desatoro de caja domiciliaria”, afirmó Cristina Mori Saavedra, jefa de la EPS Grau-Zonal Chulucanas.

La EPS Grau recalca que estas intervenciones en el sistema de alcantarillado se llevan a cabo de manera permanente y en atención a las incidencias que pudieran afectar la calidad en la prestación de los servicios básicos.