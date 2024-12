El Grupo Económico “Baca”, a cargo del alcalde Richard Baca Palacios, reprogramó siete créditos que se encontraban vigentes a la fecha de la disolución de la Cooperativa Aelu, evitando así que se descubra la falta de pago de las cuotas correspondientes y que no sean contabilizados como vencidos en el sistema de la cooperativa.

Las personas jurídicas y naturales que conformaban el Grupo económico “Baca”, Christian Valencia Hirano, y Gerardo Sánchez Hau, abusando de sus cargos de Ejecutivo de Negocios y/o sectorista de crédito y jefe de Recuperaciones, respectivamente, desde el 20 de noviembre del 2014 al 14 de junio del 2018, a través de su usuario en el sistema Sisgo: “CValencia”, y “GSánchez”, reprogramaron siete de los créditos que se encontraban vigentes a la fecha de la disolución de la cooperativa.

De esta manera, evitaron que se descubra la falta de pago de las cuotas y que no sean contabilizados como vencidos en el sistema de Aelucoop. Este procedimiento permitía mantener los créditos en situación vigente, para viabilizar el otorgamiento de nuevos créditos a la empresa, pese a que tenía años sin cancelar y que hasta la fecha no han sido cancelados.

El expediente por el caso “Los Gánsters de las Finanzas” señala que, entre el 31 de enero al 28 de febrero de 2019, se adulteró la calificación crediticia del crédito N° 1209 (Pagaré N° 1141005), de la empresa Transportes RB Perú S.A.C, de CPP a normal, pese a que tenía entre 26 a 54 días atrasados, cuyo crédito fue de S/ 1′400,000. En ese mismo periodo cambiaron la calificación del crédito N° 3383 (Pagaré N°2150651) de Richard Baca, de CPP a normal, con 11 a 39 días de atraso y entre el 30 de julio y 31 de agosto del 2019, de dudoso a deficiente, pese a que dicho crédito tenía entre 192 a 223 impagos. El préstamo fue de US$ 170,000.

En esa fecha, el pagaré N° 2170820, de US$ 480,000. pasó de CPP a normal. Tenía de 5 a 33 días de atraso y entre el 30 de julio al 31 de agosto del 2019, de dudoso a deficiente, con 186 a 217 de atraso. También el 31 de enero de 2020 este pasó de pérdida a deficiente pese a que tenía 370 atrasados. También cambiaron la calificación del pagaré N° 1172545 de la empresa El Alto Contratistas Generales S.A.C, de CPP a normal con 5 a 33 días de atraso, cuyo crédito fue de US$ 2′510,000. Esa era la estrategia del Grupo Baca para no figurar como moroso.