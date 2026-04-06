La historia de Jeessikha Ubillús Reyes es un enigma que la justicia parece haber decidido cerrar antes de tiempo. Esta abogada, sobrina del cuestionado exrector de la Universidad Nacional de Piura, César Reyes Peña, estuvo bajo el ojo de la tormenta tras revelarse que su patrimonio declarado no coincidía con su realidad económica. Cuando postuló al Congreso en 2016, consignó en su hoja de vida propiedades que cualquier ciudadano con su sueldo apenas podría soñar.

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Con un ingreso mensual que entre 2001 y 2010 apenas rondaba los S/ 2,500, Ubillús logró adquirir un lujoso departamento en la Av. General Córdova en Miraflores, Lima, valorizado en S/ 635,000. Pero eso no fue todo: a esa propiedad se sumaron un depósito de S/ 35,000, un estacionamiento de S/ 28,000 y una casa de playa en Yacila, Paita, por S/ 70,000. En total, un capital inmobiliario que superaba los 700,000 soles acumulado mientras sus ingresos anuales apenas llegaban a los S/ 32,276. Tres de las propiedades las adquirió el 1 de abril del 2009.

La hipótesis fiscal apuntaba a que Ubillús habría actuado como “testaferro” de su tío, utilizando fondos de origen desconocido para blindar la fortuna del entorno del exrector.

Sin embargo, de forma sorprendente, el Ministerio Público presentó el 15 de febrero de 2023 un requerimiento de sobreseimiento. La fiscalía se amparó en una pericia contable que, a pesar de las sospechas iniciales, concluyó que la investigada tenía un “superávit patrimonial” de S/ 521,021.

SOLO UNA PROPIEDAD

Lo más alarmante de esta “limpieza” legal es la actual situación registral de Ubillús. Tras haber ostentado múltiples inmuebles en zonas exclusivas de la capital, los registros actuales de Sunarp muestran un panorama desértico: hoy solo figura a su nombre una partida, que corresponde a su propiedad en Yacila, en Paita.

Mientras la justicia firma el archivo definitivo, las dudas sobre el origen y el destino de su efímera fortuna inmobiliaria permanecen sin una respuesta clara.