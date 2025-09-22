Diversos ciudadanos cuestionaron a Jessikha Ubillús Reyes, sobrina del investigado exrector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), César Reyes Peña, debido a que postula nuevamente al Congreso. Ella se reunió con diversos jóvenes en Sullana y, al parecer, habría utilizado sus influencias para convocarlos, debido a que aún tendría cercanía con la Universidad Nacional de Frontera (UNF), donde laboró hasta hace poco.

Ubillús, que postula nuevamente al parlamento por Alianza Para el Progreso (APP), sostuvo una reunión en una discoteca de la localidad de Sullana, el último sábado, en el evento político denominado “Encuentro de la juventud”, donde “Jessi”, como la llaman, se reunió con diferentes jóvenes de los distritos de la provincia de Sullana.

Además, estuvo presente el candidato a la alcaldía de Sullana, Hildebrando Crisanto y otros postulantes a burgomaestres distritales y a regidores.

Según los cuestionamientos difundidos en redes sociales, la sobrina de César Reyes Peña, aún tendría cercanía con la Universidad Nacional de Frontera de Sullana, donde según confirmaron, laboró hasta hace muy poco. Asimismo, al parecer, habría utilizado sus influencias para convocar a jóvenes de dicha casa de estudios para dicho encuentro. Aunque algunos estudiantes manifestaron que lo hicieron por voluntad propia.

En tanto, desde la Universidad Nacional de Frontera (UNF) de Sullana informaron que dicho evento no formó parte de ellos y que no fue una actividad académica oficial.

Mientras que representantes de la candidatura a la alcaldía de Sullana, por el partido Alianza Para el Progreso (APP), dieron a conocer que, la convocatoria que fue difundida desde hace semanas, fue un evento político para jóvenes y que participaron de los siete distritos de Sullana.

Además, que en ningún momento han convocado para fines educativos, como han señalado, y que la jornada fue política.

Recordemos que en una anterior ocasión, Jessikha Ubillús habló de su vínculo con César Reyes e indicó que su candidatura es “independiente”. Además dijo que, “cada uno responde por sus actos”.

Cabe mencionar que el exrector de la Universidad Nacional de Piura, César Reyes y otros más, son investigados por el presunto delito de peculado doloso agravado por el presunto desfalco de S/2.5 millones de las maestrías dictadas en Ecuador.