En casi 40 segundos y a plena luz del día, tres delincuentes a bordo de dos motocicletas, asaltaron a una mujer cuando estaba en el interior de un vehículo estacionado en el frontis de una vivienda y se llevaron S/46,000, joyas y equipos electrónicos. Esto ocurrió en el distrito de Castilla, en Piura.

El asalto fue perpetrado a las 3:02 de la tarde del viernes 19 de setiembre, cuando la agraviada se encontraba en el interior de un automóvil color rojo, cerca del aeropuerto y a pocas cuadras de la comisaría de Castilla.

Según las imágenes de las cámaras de vigilancia, dos delincuentes con cascos que le cubrían toda la cabeza, llegaron al lugar. El copiloto que portaba un casco negro, descendió y encañonó a la agraviada en momento que bajaba del automóvil e hizo que regrese al vehículo.

Ahí, le arrebató la suma de S/45,000 y joyas. Asimismo, una laptop, un iPad, tarjetas de crédito y otras cosas que se llevó el hampón dentro de la cartera color negro de la mujer. Mientras esto ocurría, el otro delincuente aprovechó para llevarse otras cosas que había en el asiento del copiloto.

En el asalto, también participó un tercer delincuente que llegó en una motocileta color azul con casco rojo y polera azul con amarillo y que solo presenció el asalto y fugó detrás de sus cómplices.

Tras el hecho, la agraviada que vestía una blusa blanca y pantalón rojo, bajó del vehículo visiblemente nerviosa, recogió algunas cosas que los delincuentes habían dejado tirado al lado del automóvil durante el atraco.

La Policía ya cuenta con las imágenes de las cámaras de vigilancia que registró a los tres delincuentes y que servirá para identificarlos, junto a las dos motocicletas en que se trasladaban. En tanto, los vecinos pidieron a la Policía más patrullaje y acciones inmediatas.