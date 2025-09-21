Dos padres de familia y un joven universitario perdieron la vida en trágicos accidentes registrados en la región Piura. El primero ocurrió en el distrito de Tambogrande, donde un ómnibus y una mototaxi colisionaron violentamente. El segundo se produjo en la provincia de Sechura, cuando un automóvil se estrelló contra un muro de concreto.

Sucedió aproximadamente a las 8 de la noche del viernes 18 de setiembre, cuando los amigos y compañeros de trabajo, Carlos Humberto Domínguez Palacios (48) y Alcides Raymundo Chiroque, se trasladaban a bordo de una mototaxi por la vía Tambogrande-Malingas.

En el sector Cruce de Vega ocurrió el hecho, cuando una mototaxi y un ómnibus chocaron frontalmente con gran violencia. A causa del impacto, Domínguez perdió la vida de manera instantánea en el lugar.

Mientras que su amigo Raymundo fue trasladado al Hospital de Apoyo II-2, en el sector oeste de Sullana, pero luego de unas horas, dejó de existir.

Se conoció que ambos amigos, se dirigían a sus viviendas, tras salir de su centro de labores. Ellos laboraban en un fundo situado en el sector Las Mónicas en dicha jurisdicción.

Carlos Domínguez y Alcides Raymundo eran padres de familia y residían en la villa Palominos, en el distrito de Tambogrande.

En tanto, la Policía intervino al conductor del ómnibus que participó en el fatídico accidente. Asimismo, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.

Por otro lado, en la provincia de Sechura, un joven universitario identificado como Doriam Samuel Jacinto Yovera, de 19 años, falleció luego que el vehículo en que iba como copiloto, chocó contra un muro de concreto.

El trágico accidente ocurrió la madrugada del sábado 20 de setiembre en la zona conocida como la Y, frente al hotel Charito, donde el automóvil Toyota de placa de rodaje AWZ-029, colisionó contra el muro.

Doriam Jacinto, quien era natural del distrito de La Arena, fue trasladado al centro de salud del sector, pero lamentablemente dejó de existir, debido a la gravedad de las heridas.

Mientras tanto, el chofer del vehículo también fue conducido a este establecimiento de salud, debido a que sufrió diveras heridas en todo el cuerpo.