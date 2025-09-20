Un grupo de delincuentes armados a bordo de un vehículo, ircursionaron en un molino en la provincia de Sullana y tras golpear y amarrar al propietario, se llevaron sacos con arroz, equipos y otros productos.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 3 de la mañana del viernes 19 de setiembre, cuando cuatro hampones llegaron al molino San José del Chira, en el centro poblado de Ventarrones del distrito de Ignacio Escudero, donde redujeron y golpearon a Profirio Chiroque Villegas que fue amarrado de las manos y pies.

Los malhechores se llevaron 28 sacos de arroz que estaban pilados, 40 bolsas de sulfato, una máquina de coser los sacos y otras cosas más. Luego que fugaron, Chiroque logró desamarrarse y dio aviso al personal de Serenazgo que llegó junto a efectivos policiales y realizaron un operativo por la jurisdicción, pero con resultados negativos. En tanto el agraviado interpuso la denuncia en la comisaría del distrito.