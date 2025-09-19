Con el objetivo de impulsar la formalización del comercio ambulatorio en la provincia, la Municipalidad Provincial de Sullana, realizó un taller de capacitación dirigido a comerciantes dedicados a la venta de emolientes, maca, kiwicha y otras bebidas tradicionales a base de productos naturales.

La actividad se desarrolló en el salón de actos de esta comuna, con la participación de la subgerente de Comercio, Licencias y Control Sanitario, Priscila Ramos Montoya y la gerente de Desarrollo Económico, Koritza Pérez de Lama, quienes acompañaron a los emprendedores locales en esta jornada de aprendizaje.

El taller forma parte del programa municipal “Héroes del día a día”, iniciativa que busca ordenar y formalizar a los comerciantes ambulatorios, otorgándoles puestos autorizados y capacitaciones alineadas al plan urbano. De esta manera, se promueve un comercio más digno, seguro, limpio y sostenible, que contribuya al ornato y a la convivencia ciudadana, al mismo tiempo que fortalece los ingresos de las familias emprendedoras.

“Nos alegra ver que más comerciantes se sumen a este programa que busca ordenar la ciudad y, al mismo tiempo, brindarles la oportunidad de crecer de manera formal. La formalización no solo mejora sus ingresos, sino que también genera mayor seguridad, limpieza y bienestar para todos los sullaneros”, destacó el alcalde Marlem Mogollón Meca.

Como resultado de esta capacitación, los comerciantes podrán cumplir con los requisitos establecidos por ley y serán presentados oficialmente el próximo 26 de septiembre, en el marco del lanzamiento del programa.