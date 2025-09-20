Para impulsar al cumplimiento de las obligaciones tributarias
Personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), realizó operativos en locales comerciales de las principales calles de la , con la finalidad de inducir al cumplimiento de las obligaciones tributarias, en los principales sectores comerciales.

Los operativos se desarrollaron en la Plaza de Armas y locales comerciales ubicados en las galerías Diego Ferré y Nueva Sullana, así como las zonas comerciales en las calles San Martín, Grau, Sucre, Tarapacá y Lima.

Las acciones se realizaron con 14 fedatarios fiscalizadores de la SUNAT, donde brindaron asistencia y orientación en materia tributaria en lugares estratégicos y de fácil acceso a los contribuyentes.

Durante los operativos se ejecutaron 227 acciones de Verificación Inicial del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (VICOT), con el fin de verificar su inscripción al RUC y el uso de sus comprobantes de pago, así como para obtener información complementaria que permita realizar otras labores de control con mayor alcance e incidencia tributaria.

