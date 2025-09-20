Personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), realizó operativos en locales comerciales de las principales calles de la provincia de Sullana, con la finalidad de inducir al cumplimiento de las obligaciones tributarias, en los principales sectores comerciales.

[PUEDES VER: Piura registra 101 homicidios en lo que va del año]

Los operativos se desarrollaron en la Plaza de Armas y locales comerciales ubicados en las galerías Diego Ferré y Nueva Sullana, así como las zonas comerciales en las calles San Martín, Grau, Sucre, Tarapacá y Lima.

Las acciones se realizaron con 14 fedatarios fiscalizadores de la SUNAT, donde brindaron asistencia y orientación en materia tributaria en lugares estratégicos y de fácil acceso a los contribuyentes.

Durante los operativos se ejecutaron 227 acciones de Verificación Inicial del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (VICOT), con el fin de verificar su inscripción al RUC y el uso de sus comprobantes de pago, así como para obtener información complementaria que permita realizar otras labores de control con mayor alcance e incidencia tributaria.