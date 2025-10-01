El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura abrió una investigación preliminar contra el alcalde de Castilla, un funcionario y contratista, por el presunto de colusión simple y agravada, entre otros delitos.

Por disposición N° 01-2025-MP-FN-3erDF-FPEDCF-PIURA de fecha 23 de septiembre de 2025, el despacho fiscal dispuso una investigación preliminar contra el alcalde Walther Guerrero; a Marx Pintado Calle como jefe de Abastecimiento y Control Patrimonial; y Fidel Humberto Barreto Gonzales (contratista), por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple y agravada, de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, por tráfico de influencias y falsedad ideológica en agravio del Estado.

Según el documento, corresponde delimitar los objetivos del informe pericial, como verificar si existe alguna irregularidad en el proceso de contratación de Fidel Barreto Gonzales, para verificar si cumplía con el perfil requerido en los términos de referencia.

Además, con la contratación de servicios y no se haya contravenido las prohibiciones establecidas en la normativa de contrataciones al encontrarse, presuntamente, un conflicto de intereses al tener una sociedad en la Empresa Natividad Sociedad Anónima Cerrada-Natividad SAC, donde la autoridad edil también es socio.

Para ello, se designó al CPC Yili Pingo como perito oficial, a fin de que practique la pericia contable en el plazo de 60 días calendarios, a partir del 15 de octubre de 2025 y culminar el 15 de diciembre del mismo año.

Por su parte, el burgomaestre precisó que están recaudando toda la información para entregarla a la Fiscalía cuando lo requiera, a fin de esclarecer los hechos. Dijo que no hay nada irregular y que el Ministerio Púbico está en el derecho de investigar, aclarando que solo es una investigación preliminar.