Tras declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva contra el suboficial Edixon Rone Córdova Godos, el agente se encuentra como no habido, pese a que deberá cumplir los nueve meses de prisión preventiva como presunto autor del delito de secuestro agravado en agravio del joven Anthony Iván Camizán Guerrero.

Las investigaciones continúan contra el agente Edixon Rone Córdova Godos y tras solicitarse prisión preventiva, el Poder Judicial, desde el viernes, elevó al sistema la requisitoria para su ubicación, captura e internamiento al penal de varones de Piura.

Según han comentado sus familiares, solo es cuestión de tiempo la captura, lo cual permitirá continuar con la investigación y más acceso a ubicar el cuerpo del entonces estudiante universitario Anthony Camizán Guerrero.

Por su parte, Junior Camizán Guerrero, hermano del joven desaparecido, con nostalgia, dijo que ha dado un paso importante en la lucha por la verdad y la justicia por su hermano Anthony Camizán Guerrero.

“Aunque nadie me devuelve a mi hermanito. Nada nos devolverá a Anthony, pero esta decisión nos devuelve un poco de fe. Demuestra que cuando se persevera, cuando no se guarda silencio y cuando se lucha con la verdad, la justicia puede avanzar, aunque duela y tarde”, escribió en sus redes sociales.

Asimismo, agradeció a su familia que mantiene la esperanza de encontrar el cuerpo de Anthony.

“Quiero agradecer de corazón a mi familia, que nunca soltó mi mano y que ha sido mi fuerza en los momentos más oscuros; a mis amigos, que han estado firmes, acompañándonos con palabras, oraciones y acciones; a la prensa, que no permitió que este caso quede en el olvido; a nuestros abogados, por su compromiso, profesionalismo y valentía y a los buenos policías, aquellos que sí honran su uniforme y han trabajado con honestidad y lealtad para que la verdad salga a la luz”, indicó.

Finalmente, precisó que seguirán hasta el final. “Seguiremos hasta el final. Por Anthony, por su memoria y porque nadie merece desaparecer sin justicia. Mi hermano no está olvidado, y esta lucha aún continúa. Cayito te llevo y te llevaré en mi corazón siempre”, agregó.

Hasta la fecha, la policía no ha dado detalles de la búsqueda.