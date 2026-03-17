El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que existen más de 100 puntos críticos de transitabilidad en la provincia de Ayabaca, para ello realizan trabajos para mitigar el aislamiento de las comunidades.

Un equipo del Ministerio de Vivienda viene trabajando en el distrito de Máncora y Ayabaca, zonas más golpeadas por las intensas lluvias y que ha dejado serios daños, e incluso seis personas fallecidas producto de los deslizamientos.

Para ello, la jefa de la Unidad Básica Operativa del MVCS, Mercedes Facundo, explicó durante una reunión con distintas autoridades de la región Piura que el año pasado han ejecutado más de 75 intervenciones en la región Piura de tema preventivo y más de 30 en temas de urgencia y emergencia.

“Actualmente, nos hemos encontrado con la emergencia tanto de Máncora como de Ayabaca. Hemos trabajado con un stock de maquinaria tanto de Tumbes como de Piura para poder atender; sin embargo, si amerita más todavía la intervención de Máncora, tenemos la deficiencia con el tema del combustible. Ha habido maquinaria también por parte del gobierno regional, pero nos hemos encontrado con esa problemática”, precisó Facundo.

Asimismo, explicó que en Ayabaca también están interviniendo en varios puntos. “Hemos hecho el mapeo con el equipo técnico de Ayabaca y de Vivienda, identificando más de 100 puntos críticos de transitabilidad. Se han sumado y realizado las coordinaciones con Provías, Ejército, equipo técnico del gobierno regional”, indicó.

Por su parte, el ministro Wilder Sifuentes sostuvo que las familias afectadas por las fuertes precipitaciones están situadas en zonas de riesgo, lo que implica que cuando hay estos fenómenos de El Niño los perjudica. “Estamos trabajando de la mano con otros ministerios de manera coordinada. La gran mayoría vive en zonas de riesgo, lo que implica que cuando vienen estos fenómenos arrasa con todo”, indicó.