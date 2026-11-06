Sicarios asesinaron de cuatro balazos a un obrero, luego que fue citado bajo engaños a un sector de la provincia de Sullana para coordinar un supuesto empleo. El crimen ocurrió ante la mirada de diversos vecinos. La víctima, conocida como “Cabezón”, registraría investigaciones policiales.

CRIMEN. El ataque ocurrió cerca de las 9:40 de la noche del último miércoles. Se trata de Pedro Junior Baca Chunga, de 23 años, quien, según allegados, habría recibido una llamada telefónica que lo citaba en el asentamiento humano Francisco Bolognesi, para coordinar un supuesto trabajo de construcción.

Sin embargo, cuando llegó a la esquina del pasaje Municipal con la calle Santa Isabel a pocos metros del colegio Eusebio Merino y Vinces, conocido como Complejo Educativo, fue interceptado por dos sicarios que le dispararon cuatro balazos en el pecho y abdomen, dejándolo gravemente herido y tendido en la vía pública.

Tras el ataque, los vecinos lo auxiliaron, cargándolo y subiéndolo a una mototaxi para trasladarlo de emergencia al Hospital de Apoyo II-2 de la avenida Santa Rosa. Lamentablemente, llegó sin vida debido a la gravedad de las heridas en sus órganos internos.

Según fuentes policiales, Junior Baca registraría investigaciones preliminares en la Policía Nacional y en el Ministerio Público por presuntos hechos delictivos.

La Policía llegó a la escena del crimen, recabó indicios y testimonios, y realizó diversas diligencias tras el atentado registrado en la ciudad.

129 HOMICIDIOS. La región Piura registra un total de 129 homicidios en lo que va del presente año, de acuerdo con el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Las provincias de Piura, Sullana, Paita y Talara concentran la mayor cantidad de estos casos, lo que refleja una creciente ola de inseguridad ciudadana y violencia que mantiene en alerta a las autoridades y ciudadanía.

6 CRÍMENES EN 8 DÍAS. En los últimos ocho días, seis personas fueron asesinadas en esta región. Rigoberto Golles Girón (56) y sus hijos Jhon Evert Goyes Herreros (34) y Carolina Lisbet Golles Herreros (37), fueron ultimados a balazos en Chiclayito, distrito de Castilla, en Piura, el pasado 29 de octubre.

Mientras que en el distrito Veintiséis de Octubre, el mototaxista Luis Alberto Estéves Farfán (44), fue asesinado cuando salía de un bar para robarle una cadena de oro en el distrito Veintiséis de Octubre, Piura. Ocurrió el 2 de noviembre.

En tanto, el último miércoles, delincuentes mataron de un tiro al padre de familia Yenner Javier Pulache Távara (46) con la finalidad de asaltarlo, cuando realizaba cobranzas de artículos para el hogar en Veintiséis de Octubre, Piura. Pulache ingresó a una casa, pero un tiro lo alcanzó y murió. A estos casos se suma el crimen de Pedro Junior Baca Chunga (23).