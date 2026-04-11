La Contraloría advirtió serios problemas en el uso de infraestructura y equipamiento en el servicio de alcantarillado en la urbanización El Chilcal y la EBAR San José, lo que ha generado afloramientos de aguas residuales.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la EPS Grau detectó que la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) San José presenta problemas en la cámara de rejas, buzón de entrada, cámaras de bombas y equipamiento, lo que genera una deficiente operación, además que algunos de los equipos están inoperativos.

En el caso del buzón colector se identificaron deficiencias operativas debido al uso incompleto de su equipamiento e infraestructura. Actualmente, el bombeo se realiza de forma precaria mediante una electrobomba instalada en el buzón de llegada que conecta directamente con la línea de impulsión. De los dos afluentes reportados (Urb. Piura y El Chilcal), solo el de la Urb. Piura es observable, dado que el ingreso de la Urb. El Chilcal permanece bajo el nivel del agua.

Durante la visita, la comisión de control constató que el sistema de retención de sólidos (cámara de rejas) está inoperativo. Esto provoca que las aguas residuales pasen directamente desde el alcantarillado hacia el buzón de entrada, para luego ser bombeadas a la línea de impulsión. Lo mismo ocurre con la sala de bombas y control de caudales de la EBAR San José.

De otro lado, los afloramientos de aguas residuales en la urbanización El Chilcal y calles aledañas provenientes de redes y buzones impiden el adecuado acceso a las vías púbicas. En la visita de la Contraloría, evidenciaron la presencia de aguas servidas y buzones con afloramiento de aguas de desagüe, siendo un peligro para la salud de los vecinos.

Al respecto, desde la EPS Grau informaron que existe un proyecto, elaborado como ficha de Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR), el cual contempla el equipamiento de la cámara San José (renovación de equipos) y el mantenimiento de su infraestructura civil. El proyecto viene siendo gestionado para su pronta ejecución.Y respecto al afloramiento de aguas residuales en la Urb. El Chilcal y zonas colindantes, se ha ejecutado de manera oportuna acciones preventivas y correctivas, tales como el uso de motobombas, instalación de sistemas de trasvase, limpieza y mantenimiento de redes de alcantarillado, así como labores de limpieza y desinfección.