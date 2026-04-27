Los familiares de José Armando Cobeñas Sánchez (19 años), natural de Canizal Chico piden justicia por su muerte, quien fue asesinado en un bar ubicado en Villa Monterredondo, en el distrito de La Unión, en el Bajo Piura.

La hermana de la víctima Jeny Cobeñas, informó que el caso lo tiene a cargo la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura.

Ellos exigen acelerar la investigación, ya que hasta el momento no se tiene nada concreto sobre la muerte de José.

“En otras oportunidades la policía recorre la zona, pero por mi hermano no vemos ese interés. Yo le hago un llamado a la policía, que no nos deje solos, somos una familia pequeña. Era el único varón y el miércoles le arrebataron la vida”, dijo la hermana.

Su madre, entre lágrimas clama por justicia, ya que era su único hijo varón entre cuatro hermanos. Agregó que la víctima no tenía rencillas con nadie.