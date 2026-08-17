Completamente inundadas quedaron varias calles del balneario de Colán, en la provincia de Paita, región Piura, principalmente en la zona norte de La Esmeralda de Colán, el último fin de semana.

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El fuerte oleaje anómalo del suroeste y la marea alta provocaron el fin de semana el ingreso y acumulación de agua en diversos sectores de Colán, en los que se formaron grandes lagunas que afectaron los accesos al balneario.

Ante esta inundación, la Asociación de Vecinos adquirió motobombas para iniciar el retiro de las aguas de las calles afectadas y recuperar la transitabilidad peatonal y vehicular, y así evitar su incremento, especialmente ante la continuidad de las condiciones marítimas adversas. Estas labores buscan disminuir el riesgo de aniegos y mantener operativas las rutas de circulación.

El monitoreo de los sectores expuestos continuará durante los próximos días, con atención prioritaria en los puntos donde pueda producirse nueva acumulación de agua. Las acciones estarán orientadas a una respuesta oportuna frente a posibles afectaciones derivadas de los oleajes anómalos.

La situación viene siendo evaluada para identificar las zonas vulnerables y reducir posibles afectaciones al tránsito y a la infraestructura vial.

La Marina de Guerra, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, mantiene un aviso especial N° 31-26 por oleaje anómalo, por lo que se recomienda a conductores y población tomar precauciones, especialmente en playas abiertas y semiabiertas.

Según el aviso, el estado del mar del litoral desde la zona de Tumbes hasta Salaverry tendrá el arribo de oleaje ligero del suroeste desde el viernes 14 de agosto hasta el martes 18 de agosto y tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas, por lo que se recomienda a los gobiernos regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática, tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y/o daños personales o materiales.Precisa el aviso que actualmente nos encontramos en la fase lunar de luna nueva.

Esta fase influiría en el incremento del nivel de marea en algunas zonas costeras y se exhorta a toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo, acatar las medidas de seguridad que se dispongan, con la finalidad de salvaguardar la vida.