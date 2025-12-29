El último día del año, los piuranos quemarán muñecos que representan a personalidades y autoridades que no dieron la talla durante este año que va.

“Entre ellos están Dina Boluarte , José Jerí, Fernando Rospigliosi, Keiko Fujimori, César Acuña , entre otros. En cuanto a los piuranos aún no recibo pedidos, pero seguro serán como el año pasado, el presidente regional y los alcaldes” , dice Consuelo Ayala, quien sigue la tradición que dejó su hermano Carlos ya fallecido.

DE PAJA Y VIRUTA

Según comenta estos muñecos son inofensivos, pues no tienen pirotécnicos, ya depende de la persona que lo compre que lo haga.

Están hechos de paja y viruta, con buenas camisa, pantalones, zapatos, corbatas y hasta sombreros, y su valor es de 25 a 40 soles, depende de los implementos que lleva.