El último día del año, los piuranos quemarán muñecos que representan a personalidades y autoridades que no dieron la talla durante este año que va.
“Entre ellos están Dina Boluarte, José Jerí, Fernando Rospigliosi, Keiko Fujimori, César Acuña, entre otros. En cuanto a los piuranos aún no recibo pedidos, pero seguro serán como el año pasado, el presidente regional y los alcaldes”, dice Consuelo Ayala, quien sigue la tradición que dejó su hermano Carlos ya fallecido.
DE PAJA Y VIRUTA
Según comenta estos muñecos son inofensivos, pues no tienen pirotécnicos, ya depende de la persona que lo compre que lo haga.
Están hechos de paja y viruta, con buenas camisa, pantalones, zapatos, corbatas y hasta sombreros, y su valor es de 25 a 40 soles, depende de los implementos que lleva.
“Este año he confeccionado 200 ”Paulinos“, junto a mi familia y todos se acaban. me pueden ubicar en la Av. Don Bosco, A-5, 18 de mayo, frente al coliseo Juan Pablo II, en el barrio Sur”, sentencia doña Consuelo.