Este miércoles 28 de febrero continuará la audiencia de apelación contra el suboficial de la PNP, Mell Gipson Sancarranco Vega, quien se encuentra internado en el penal de Piura mientras duran las investigaciones relacionadas a la desaparición del joven universitario, Anthony Camizán Guerrero, ocurrida el pasado 21 de agosto del año 2022.

A las 3:30 de la tarde, en la Tercera Sala de Apelaciones continuará la audiencia contra el policía Mell Sancarranco por la presunta comisión de los delitos contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento real agravado y obstrucción de la justicia, en agravio del Estado y de Anthony Iván Camizán Guerrero.

Recordemos que en el mes de diciembre, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para el suboficial de la PNP Mell Sancarranco Vega, quien habría vendido el celular Iphone 11 que era de Anthony Camizán.

La decisión judicial fue efectuada ante el hallazgo del equipo móvil y que fue el motivo para que el representante del Ministerio Público realice el requerimiento de dicha medida, la cual fue aceptada por el magistrado del Poder Judicial, que dispuso que el suboficial sea investigado en prisión.

De otro lado, para hoy desde las 9:30 de la mañana se realizará la ampliación del imputado Sancarranco Vega de manera presencial, en el establecimiento penitenciario de varones de Piura.

En tanto, la familia de Anthony Camizán continúa a la espera que la policía ubique y capture al principal sospechoso de su desaparición, luego que el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas, Raúl Álvarez García, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el periodo de nueve meses contra Edixon Córdova Godos y dispuso se giren las órdenes de ubicación y captura para el investigado como presunto autor del delito de secuestro agravado, en agravio del joven universitario, desaparecido el 21 de agosto del año 2022.

La fiscal provincial Aholiban Guerrero Castillo, del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón, sustentó el pedido de prisión preventiva ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas.