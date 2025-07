Piura, una ciudad que registra temperaturas extremas en temporada de verano por la crisis climática, está reemplazando los árboles por cemento. La obra de mejoramiento de la avenida Don Bosco, ex Circunvalación, contempla la tala de 640 árboles —206 algarrobos adultos, 387 árboles de otras especies (ficus y nim), y 47 algarrobos pequeños—, según el expediente del proyecto valorizado en S/ 58 millones y que está a cargo del Gobierno Regional de Piura.

Esta medida ha generado una ola de indignación en organizaciones ambientalistas y vecinos que denuncian la falta de planificación ecológica y el desinterés por proteger el patrimonio vegetal de la ciudad.

“Es un arboricidio lo que se está por cometer. Es un atentado contra la salud pública, contra el ecosistema urbano y contra la ciudadanía”, advirtió Guillermo Checa, representante de la ONG Sembrando Vidas a Norte Sostenible.

Él forma parte de un grupo de ciudadanos y especialistas que han solicitado que se reevalúe el diseño del proyecto de reconstrucción.

Checa cuestiona que no se hayan explorado alternativas que protejan los árboles existentes, sobre todo el algarrobo, una especie nativa de la ciudad.

“No estamos en contra del desarrollo urbano ni de las obras públicas, pero sí de un modelo que arrasa con las áreas verdes y prioriza el concreto sobre la vida”, puntualizó.

La tala no es un asunto menor. Diversos estudios señalan que los árboles urbanos, en especial especies nativas como el algarrobo, ayudan a regular la temperatura, reducen la contaminación, capturan dióxido de carbono y ofrecen sombra en zonas expuestas al sol abrasador, como es el caso de Piura.

“Eliminar más de 600 árboles en un solo tramo es eliminar buena parte de los pulmones de la ciudad”, sentenció el activista.

Además, la ONG ha alertado que hasta ahora ninguna autoridad ha presentado públicamente un plan integral de reforestación. “Si ya están decididos a talar, lo mínimo sería comprometerse a sembrar el doble, pero ni eso está claro en los expedientes”, remarcó Checa.

El tramo más afectado será el comprendido entre las avenidas San Martín y Guillermo Gulman, donde se talarán 126 árboles.

Le siguen el tramo entre la avenida Sullana y Garcilazo de la Vega (63) y el que va de Garcilazo hasta San Martín (89). En todos los casos, los algarrobos —especie nativa y de gran valor ecológico— representan más del 30% de las talas programadas.

La ONG ha pedido formalmente al Ministerio del Ambiente que intervenga, pero hasta ahora no hay respuesta. “Esto es una emergencia climática y ecológica. No podemos seguir actuando como si los árboles fueran obstáculos y no aliados contra el cambio climático”, puntualizó Checa.Cabe precisar que el expediente contempla la reposición de los árboles talados con plantas ornamentales.