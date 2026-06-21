Portando carteles y a viva voz de “¡No más engaños!”, más de 2,000 estudiantes de diversos colegios marcharon por las calles y bloquearon la carretera Panamericana para exigir que el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) culmine las obras de la institución educativa emblemática Carlos Augusto Salaverry. Dicha construcción lleva más de 11 años paralizada, obligando a los alumnos a recibir clases en condiciones precarias en la parte posterior de otro colegio en Sullana.

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La movilización inició en la Plaza de Armas de Sullana y recorrió la calle Bolívar y las avenidas Santa Rosa, Champagnat y José de Lama.

Durante el trayecto, los escolares de la I.E. Carlos Augusto Salaverry, junto a las delegaciones de otros planteles, portaron pancartas con diversos mensajes: “¡Basta de engaños y terminen la obra ya!”, “La construcción de mi colegio no es un privilegio, es un derecho”, “¡Pronied, queremos nuestro colegio”, entre otros más.

Al llegar al óvalo Turicarami, en la intersección de la avenida José de Lama con la carretera Panamericana Norte, los estudiantes bloquearon la vía principal, interrumpiendo el tránsito vehicular y dejando varados a decenas de automóviles, camiones de carga y ómnibuses interprovinciales que se dirigían hacia Talara, Tumbes y la frontera con Ecuador, y viceversa.

A la manifestación también se sumaron la asociación de exalumnos, padres de familia, así como docentes y exdocentes de la institución educativa, quienes respaldaron el reclamo de los menores y no descartaron realizar otras movilizaciones.

El presidente del Comité de Lucha de los Docentes del colegio Salaverry, profesor Ricardo Vegas Chumacero, señaló que son 11 años de abandono y mentiras por parte del Pronied que afecta a más de 1,200 alumnos de esta institución de Sullana.

“Esta es una medida por la que venimos luchando hace tiempo, que es lograr la construcción definitiva de nuestro colegio emblemático Salaverry. No es posible que estemos por cumplir 11 años de abandonos y mentiras y hasta la fecha no haya nada concreto. No hay información por parte del Pronied, ni del Gobierno Regional. Nadie ha llegado al colegio a informarnos a la comunidad educativa. Estamos en esa incertidumbre y por eso es que seguimos en esta lucha”, dijo el profesor Vegas a Correo.

Además, el próximo 14 de julio el colegio cumplirá su 80 aniversario y en esas precarias condiciones lo recibirá. “Cumpliremos 80 años de historia, trayectoria y prestancia para la comunidad educativa, pero ¿en qué circunstancias nos encuentra? En nada y sin un colegio”, dijo Vegas.

En la protesta participaron los alumnos de los colegios Las Capullanas, José Eusebio Merino y Vinces, Santa Teresa de Jesús, Augusto Gutiérrez Mendoza, Amauta, Javier Pérez de Cuéllar y Luciano Castillo, entre otras instituciones educativas, junto a los padres de familia.