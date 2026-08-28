La especialista en agrometeorología e hidrometeorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en Piura, Ninell Dedios Mimbela, precisó que las anomalías climáticas hídricas y térmicas asociadas al Fenómeno El Niño ya están golpeando al sector agrícola y el panorama ante un eventual incremento de las lluvias es sumamente preocupante, pues hasta el 60% de la producción total de diversos cultivos de la región podría verse severamente afectada.

Precisó que esta estimación representa un incremento drástico en comparación con el año pasado, cuando la producción agrícola ya había sufrido una reducción del 20% bajo condiciones térmicas menos severas que las actuales.

La especialista explicó que actualmente el mango registra apenas un 30% de floración, afectando principalmente a la variedad Kent, que es la principal para la agroexportación. Este cultivo requiere temperaturas frescas de entre 17 y 18 °C para florecer naturalmente, condiciones que no se han alcanzado este año. Mientras los grandes productores recurren a inducciones tecnológicas, los pequeños agricultores carecen de presupuesto para aplicarlas y son los más vulnerables.

Los presuntos asesinos del alcalde Víctor Febre se conocieron en el penal de Piura

Subrayó que de presentarse lluvias en diciembre, que es la época de cosecha, el 60% de los campos de mango variedad Kent enfrentaría riesgos de hongos y enfermedades, lo que causaría el rechazo total del producto en el mercado comercial.

Agregó que el limón también presenta solo un 30% de floración debido al calor extremo. “Esta escasez de flores anticipa una producción mínima para el verano, lo cual generará un inevitable aumento de precios en los mercados locales”.

Dedios dijo que las lluvias incrementan el peligro latente del hongo Fusarium para el banano, acelerando su propagación y golpeando al pequeño productor.