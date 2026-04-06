Bajo el tronar de surtidores y luces de bengala se celebró la salida de la imagen de Cristo Resucitado, de la iglesia San Juan Bautista y el mar humano vivió el momento cumbre del “Encuentro de Cristo Resucitado y su madre”.

¡Cristo resucitó, Cristo vive y está entre nosotros!, gritó el pueblo cataquense, mientras se abrazaban con emoción dándose las Pascuas, momento culminante tras el esperado “Encuentro” en Semana Santa.

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PROCESIÓN

Miles de fieles siguieron la procesión del Domingo de Resurrección, que marcó el fin de las actividades religiosas por Semana Santa, con vítores, lluvia de pétalos de rosas, palomas blancas y abrazos.

Este día se recuerda el paso de la muerte a la vida, en el que el Hijo del Dios la venció al tercer día. Previo a la procesión se realizó la misa de la madrugada presidida por monseñor Luciano Maza, luego del cual salió en su recorrido alrededor de la plaza de armas.

El alcalde Jhonny Cruz y su cuerpo de regidores de la comuna cataquense le rindieron un homenaje en el frontis de la Municipalidad, donde pidieron al Cristo, vele por los progreso de este pueblo.