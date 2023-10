El monseñor José Antonio Eguren Anselmi presidió la Santa Misa en la Basílica Catedral de Piura con ocasión del Día de la Medicina Peruana, quien hizo un llamado al Gobierno, en especial al Ministerio de Salud, para que doten con personal médico suficiente y con los recursos, científicos y tecnológicos que tanto necesita Piura.

“No es posible que en Piura sólo haya 14 médicos por cada 10,000 habitantes, una de las tasas más bajas de recurso humano en el sector salud. Piura cuenta sólo con el 7% de los medicamentos esenciales en los establecimientos de salud. Esto lo hemos palpado tanto durante la Pandemia del COVID-19, como en la reciente epidemia del dengue, cuando faltaban medicamentos tan importantes para el tratamiento y evitar la muerte de nuestros enfermos”, dijo el monseñor.

Asimismo, se dirigió a los médicos que pese a las carencias en el sector su vocación de servicio los lleva a entregarlo todo por sus enfermos, “y sé que todos ustedes tienen que realizar a diario sus actividades sanitarias en medio de grandes carencias, sin la infraestructura, equipos e insumos médicos necesarios, adecuados y suficientes, a lo que se suma la falta de personal, por lo que tienen que multiplicarse en sus esfuerzos”, señaló.

“Recientemente he recibido una muy preocupante carta de los médicos que trabajan en el Hospital Santa Rosa. El Fenómeno El Niño está cada vez más cerca, nuevamente las lluvias fuertes amenazan a nuestra frágil y vulnerable región. En esa carta me decían, monseñor, por favor alce su voz, porque estamos preocupados. El Hospital Santa Rosa no cuenta hasta este momento con un techo de agua, y de venir lluvias fuertes, nos inundaremos poniendo en peligro las instalaciones de las unidades de cuidados intensivos, y arriesgando que los equipos médicos puedan malograrse irremediablemente. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar un maltrato así? ¿Hasta cuándo nuestros enfermos más pobres van a tener que seguir padeciendo por un Estado insensible?”, acotó Eguren Anselmi.