Personal de la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal de la comuna piurana en coordinación con la policía, inspeccionó y sancionó dos bares en el distrito de Piura.

El primer bar, denominado “Bar Silvia”, ubicado en la Asociación 11 de Enero fue clausurado por no contar con la documentación municipal correspondiente. Según la Ordenanza Municipal 125-00-2013, Artículo 9 y 10 (Código 02 -001, inciso B), por no contar con la licencia de funcionamiento, se multó dicho establecimiento con el 35% de una Unidad Impositiva Tributaria. Asimismo, bajo el Código 06 -610, por no contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, fue sancionado con el 50% de una UIT, además de la clausura definitiva.

También el bar “Sugey”, ubicado en el A.H. Temple Seminario, fue sancionado según la Ordenanza Municipal 348 -01, Código 02-214, por permitir el consumo de licor dentro del establecimiento cuando no está autorizado. El personal municipal procedió al decomisó de sillas y mesas, además de la clausura temporal.

El subgerente de Fiscalización y Control Municipal, Danilo Gallo, precisó que es necesario continuar trabajando de manera coordinada con la Policía para ejecuta este tipo de acciones que ayudan al control de los establecimientos para detectar aquellos que infringen la ley. Además, ayuda a salvaguardar la vida e integridad de la población.

El funcionario recordó el compromiso de la gestión del alcalde Gabriel Madrid de continuar trabajando para ordenar y erradicar la informalidad en el distrito de Piura. Por tal motivo, recalcó que acciones de este tipo se replicarán en más sectores de la ciudad.