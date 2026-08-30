La Municipalidad Distrital de Castilla, a través de la Subgerencia de Fiscalización, realizó una intervención en el patio de comidas de Mall Plaza, de manera articulada con la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y la Fiscalía de Prevención del Delito.

Como resultado de la intervención, fueron sancionados los establecimientos China Wok, Pizza Hut, Burger King y Kentucky Fried Chicken (KFC), por incumplimientos vinculados a la manipulación de alimentos sin guantes, falta del uniforme reglamentario y el incumplimiento de las condiciones de seguridad exigibles para el funcionamiento de los establecimientos.

De acuerdo con la naturaleza de las infracciones, se aplicaron las sanciones y medidas administrativas correspondientes, incluyendo el cierre temporal de los establecimientos que presentaron observaciones que requerían ser subsanadas, hasta acreditar el levantamiento de las mismas.

Las acciones se realizaron conforme al Régimen de Aplicación de Sanciones (RAS) y Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) vigente de la Municipalidad Distrital de Castilla, así como en el marco de la Ley N.° 31914, que modifica la Ley N.° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, respecto de los supuestos de clausura de establecimientos.

La Municipalidad Distrital de Castilla continuará fortaleciendo las acciones de fiscalización para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad en los establecimientos comerciales del distrito.