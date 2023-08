Un horrendo crimen ha conmocionado a la población. Una niña tan solo 1 año con 11 meses de edad, fue asesinada a golpes en la cabeza y, además, terminó con su corazón, hígado y otros órganos internos destrozados en un hecho ocurrido en Sullana. Ante esto y debido a las contradicciones y acusaciones, la Policía detuvo al padrastro y a la madre de la indefensa menor como principales sospechosos del asesinato.

Sucedió en un inmueble del centro poblado de Mallares del distrito de Marcavelica, cuando, en horas de la madrugada del último martes y cuando dormían, la madre de la menor, Jessica Milagros Yangua Ávila, se percató que su hija no estaba en su cama y cuando se levantó, vio que su pareja Hilton Piñarreta Atoche (28), la tenía en el baño en sus brazos, pero tenía la cara y los labios morados. Además, estaba mojada. Ante esto, decidieron llevarla al Hospital de Apoyo II-2, pero lamentablemente llegó sin vida.

Ante esto, el fiscal provincial Frank Malca Roque señaló que, tras ello, dispuso que le realicen la necropsia para determinar de qué murió la menor. “Nos dimos cuenta (en la necropsia), que la niña tenía una fractura craneana, lesiones en su corazón y en otras partes de su cuerpecito. Producto de ello, notificamos a la madre que estuvo primero en calidad de testiga y luego como detenida”, dijo Malca.

Ya detenida, la mujer contó que, “a las 3 de la mañana (del martes), cuando se levantó, vio que su hija no estaba (en su cama), va al baño y observa que su pareja la tenía en brazos, pero la menor ya tenía los brazos y la cara morada, y estaba mojada. Pareciera que la habrían intentado revivir. Luego, (dice) que la llevan al hospital, pero ya estaba fallecida”, dijo el fiscal.

Incluso, en su declaración, la mujer no culpa a su pareja, porque dice que no lo ha visto. “La señora no lo culpa, sino que dice, ¿por qué motivo la tenía en sus brazos a su hija? y ¿por qué motivo ya no reaccionaba? eso si lo culpa, porque según su declaración, (ella) dice que no lo ha visto realizar los hechos, no lo vé. Vé que a su hija la tenía (Piñarreta) en sus brazos. Podemos decir que lo imputa solo el tema de tenerla, pero basta con tenerla, la menor ya no reaccionaba”, indicó el representante del Ministerio Público, Malca Roque.

Ante esto y debido a que en principio, la mujer dio otro testimonio, como, al parecer, protegiendo a su pareja (Henry Piñarreta), efectivos policiales de la Comisaría de Sullana al mando del comandante PNP Carlos Carrera Bazán, acudieron hasta la casa del padrastro de la menor en Mallares y debido a que no lo encontraron, fueron a un restaurante donde labora y fue detenido. Incluso, un grupo de malos vecinos intentó impedir su traslado y le rompieron las lunas al patrullero policial que, pesar de ellos, lograron trasladar a Piñarreta a la delegación policial, donde permanece recluido junto a su pareja.

Hasta el momento, la Fiscalía investiga a dicha pareja por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, y está evaluando la modalidad si es por homicidio calificado o con gran crueldad. Además, realizaron exámenes a la menor para determinar si hubo algún acto de violación.

En tanto, el resultado de la necropsia practicado en la sede de la División de Medicina Legal del Ministerio Público, arrojó que la niña tiene una fractura de la base y bóveda craneal. Además, hematomas en la región maxilar superior derecha. Asimismo, tiene su corazón roto. A la vez, lesiones en los intestinos y otros órganos internos.

Según la hipótesis que manejarían las autoridades, es que la menor fue asesinada, presuntamente producto de un fuerte golpe que le destruyó su cabeza. Además, debido a que su corazón, intestinos y otros órganos están destrozados, es que al parecer, la habrían querido revivir aplastándole su pecho.

Tras este lamentable hecho, el féretro con el cuerpecito de la pequeña niña de 1 año con 11 meses, fue trasladada a la vivienda de la casa de su padre biológico en la calle 26 de Abril 253 en el asentamiento Juan Velasco, donde sus seres queridos y vecinos que se han visto muy consternados por este hecho, han adornado el inmueble y la cuadra con globos de colores por donde estuvo viviendo la niña.

