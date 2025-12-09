La Contraloría General de la República reveló que la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua y saneamiento que se ejecuta en la ciudad de Ayabaca, valorizada en S/ 30′110,506 y financiada por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional de Piura, presenta atrasos en los trabajos y ausencia de personal de supervisión.

Se trata del informe de hito de control N° 092-2025-OCI/5349-SCC, en el que detectan las situaciones adversas en la obra.

Tras la verificación, la comisión de control evidenció que hubo un avance ejecutado de 1.41% que arrojó un acumulado real de 44.61%, sin embargo en el cronograma de ejecución de obra se programó un avance acumulado del 100%.

“Hay atraso en la ejecución de la obra, con un avance acumulado ejecutado menor al 80% del avance acumulado programado, que genera el riesgo que la misma, no concluya en los plazos previstos y que se resuelva el contrato, afectando a la población beneficiaria”, señala el informe de la Contraloría.

A la vez indican que, el 28 y 29 de octubre de 2025, efectuaron una visita de inspección a la obra, en la que evidenciaron que los trabajos presentan un avance físico inferior al programado en el calendario de ejecución vigente.

El atraso significativo en la ejecución de las partidas, fue registrado en el Acta de Visita Nº 01-2025-OCI/0450 del 28-10-2025 - Agua y alcantarillado de Ayabaca del 28-10-2025.

En el documento consignan que: “(…) a la fecha sólo han instalado los cableados eléctricos y cableado interior, también observamos la tubería HDPE, la cual se encuentra en el área; sin embargo, aún no ha sido instalada, esta tubería será utilizada para la línea de impulsión”, indica en el informe, donde adjuntan evidencias fotográficas.

También precisan que la obra está demorando, debido a la falta de compatibilidad del expediente técnico. “(...) El residente indicó que en el Acta de Visita Nº01-2025-OCI/0450 que, la ejecución está tomando más tiempo del programado, debido a la falta de compatibilidad del expediente técnico con lo verdaderamente encontrado en la obra, además, de los diversos cambios que se han ido realizando durante la ejecución para la mejora y funcionalidad de la obra”, señala el informe.

LOS DESCARGOS. Al respecto, la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna de Sullana señaló que “han notificado formalmente al contratista y al supervisor de la obra para que presenten sus respectivos descargos sobre las situaciones observadas. Asimismo, se informa que se aplicarán las penalidades y medidas correctivas establecidas en el contrato, en salvaguarda de la adecuada ejecución del proyecto y en beneficio de la población de Ayabaca”, señalaron.