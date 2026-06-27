En el foro “Piura: El futuro energético del norte del Perú”, el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, presentó la propuesta para declarar a Paita como Zona Geográfica Determinada para el desarrollo petroquímico. Con el respaldo del gobernador Luis Neyra y Perupetro, se coincidió en que el gas natural de la región será el motor clave para la seguridad energética, el empleo especializado y el despegue económico del norte del país.

La elección de Paita se sustenta en sus ventajas competitivas como disponibilidad de gas, infraestructura en expansión, cercanía al puerto y ubicación estratégica frente a los mercados agrícolas.

Las autoridades destacaron que este complejo industrial reducirá la dependencia de fertilizantes importados, fortalecerá la seguridad nacional y creará cadenas productivas de alto valor para la agroindustria y la logística.

Finalmente, el panel técnico enfatizó la urgencia de cerrar brechas de infraestructura y promover la exploración de hidrocarburos para asegurar un suministro sostenible.