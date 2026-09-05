La obra de cambio de redes de agua y alcantarillado, valorizada en más de 6.5 millones de soles, se encuentra abandonada y pone en peligro a cientos de vecinos en la urbanización El Bosque. El proyecto, a cargo de la Municipalidad Distrital de Castilla, inició en abril; sin embargo, a mediados de agosto se paralizaron los trabajos por falta de pago al contratista.

Los moradores de la urbanización El Bosque expresaron su profunda preocupación por la paralización de la obra de cambio de redes de agua y alcantarillado, cuya primera piedra fue colocada en abril por el exalcalde de Castilla, Walther Guerrero Silva, quien dejó el cargo tras ser vacado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Durante y después de dicha gestión, solo han quedado al descubierto zanjas y pozos sin tapar, debido a que la empresa contratista suspendió las labores ante el incumplimiento en el pago de las valorizaciones.

Al respecto, la presidenta de la Junta Vecinal Comunal (Juveco) El Bosque, Socorro Arechaga, explicó que desde el 15 de agosto no se observa personal ni maquinaria en la zona, lo que encendió las alarmas entre la población al ver los trabajos completamente abandonados.

“La obra de alcantarillado inició en abril con la colocación de la primera piedra y el pago de la primera valorización. Luego de ello, no se han realizado los desembolsos de las siguientes. Quedaron pendientes dos valorizaciones más la de agosto, que correspondía a la tercera”, precisó Arechaga.

Frente a esta situación, la dirigencia ha sostenido coordinaciones con la municipalidad; sin embargo, el trámite depende de las gestiones que debe realizar el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para hacer la transferencia de los recursos.

“El dinero está comprometido, lo que pasa es que no se ha hecho el seguimiento oportuno para que las transferencias retornen y se le pueda cumplir al contratista”, cuestionó la dirigente.

Por otro lado, los vecinos de El Bosque temen por la llegada de las lluvias anunciadas por el fenómeno El Niño, ya que el estancamiento de agua en las zanjas abiertas podría debilitar las estructuras de las viviendas y provocar el colapso de los desagües. Ante ello, exigieron al actual alcalde, Julio Vásquez, gestionar el presupuesto necesario para destrabar la obra.

COMUNA. Ante este hecho, desde la comuna de Castilla informaron que, si bien la obra está bajo su responsabilidad ejecutora, el financiamiento depende íntegramente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

“A pesar de que la municipalidad ha realizado las coordinaciones necesarias, no se ha logrado cumplir con el financiamiento para el presente año fiscal por parte de Vivienda y el Gobierno Central. Sin embargo, la entidad viene realizando coordinaciones internas a fin de cumplir con el pago de las valorizaciones pendientes a cuenta de la entidad, con el fin de darle continuidad a la ejecución de la obra”, sostuvieron desde la comuna.

Asimismo, la comuna aclaró que la transferencia final depende del MEF. “El problema nació desde la anterior gestión del vacado alcalde, quien licitó la obra por un monto total que bordeaba los 2 millones de soles, cuando solo tenían un monto de 900,000, sabiendo lo que ocurriría luego. Ahora está en el MEF en destinar el dinero restante”, finalizaron.