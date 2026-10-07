Los pescadores artesanales de Sechura se reunirán este viernes 9 de octubre en la ciudad de Lima para dar a conocer su pliego de reclamos, luego que ayer desde la medianoche iniciaron un paro cerrando vías. Entr los pedidos exigen la salida del viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, el incremento de la cuota de pesca de pota y denuncian presuntos favorecimientos a embarcaciones de mayor escala.

Los pescadores artesanales de Sechura bloquearon con palos, ramas y piedras el puente El Mellizo, ubicado en la salida que conecta La Unión con Vice, interrumpiendo el tránsito vehicular y peatonal. Asimismo, se instalaron piquetes en el puente Miraflores, los anexos de Letirá y Becará, el ingreso al puente de Sechura, la “Y” de Parachique y el sector de Cruceñito.

Al respecto, José Eche, presidente de la Asociación de Propietarios y Pescadores Artesanales del distrito de Vice, precisó que entre sus principales demandas exigen la renuncia inmediata del viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Eloy Barrientos Ruiz.

“Necesitamos que dé un paso al costado en esta cartera ministerial, dado que las políticas que ha implementado el señor (Jesús Barrientos) en los más de tres años que lleva de gestión, son políticas que no han dado los resultados en beneficio del pescador artesanal. Pedimos que nos deje trabajar porque en el mes de octubre no teníamos cuota de pota”, indicó Eche.

Asimismo, precisó que pese a que han tenido una mesa técnica que permitirá la pesca de calamar gigante (pota), ellos rechazan algunos aspectos, como el tema de precios y beneficio a embarcaciones grandes.

“Eso beneficia a las embarcaciones grandes, que han tenido su tope de 15 toneladas y que hoy en día van a traer 21 toneladas y media. Para algunos puede ser bueno, pero perjudica a las embarcaciones menores, porque los que tenían de 6.5, que traían 6 toneladas, ¿ahora van a traer cuánto? ¿3 toneladas? Están haciendo que nos enfrentemos entre nosotros como pescadores porque a algunos los beneficia y a otros les corta. Entonces creemos que esas políticas que está implementando el viceministro son unas políticas que no están acorde a la realidad pesquera”, indicó.

Tras varias horas de bloqueo, en horas de la tarde los gremios pesqueros acordaron suspender temporalmente la protesta tras confirmarse la programación de una mesa técnica con el Gobierno Central para este viernes 9 de octubre.

Inmediatamente después del anuncio, los manifestantes procedieron a despejar las vías, retirando palos, piedras y estructuras improvisadas que mantenían inhabilitados los accesos hacia la provincia de Sechura, lo que permitió la reactivación del tránsito vehicular y el libre paso de los transportistas.

Pese a la liberación de las carreteras, los voceros del sector enfatizaron que la comunidad pesquera se mantendrá en estado de alerta máxima. Aclararon que, si las autoridades del Ministerio de la Producción no ofrecen soluciones satisfactorias a sus demandas en la cita fijada, reiniciarán las medidas de fuerza con carácter de paro indefinido.