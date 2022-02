El Colegio Médico y la Federación Médica de Piura exigen la renuncia del nuevo ministro de Salud, Hernán Condori Machado, por una serie de cuestionamientos. Los representantes de dichos gremios señalan que no cumple con el perfil para el cargo, mientras que el Colegio Médico del Perú también pide la salida del titular del Minsa. Por su parte, el exministro de Salud, Hernando Cevallos, espera que Condori salga a aclarar las imputaciones.





Renuncia

Luego de revelarse que el nuevo ministro de Salud promocionaba productos sin sustento científico y brindaba servicios de medicina obstétrica, sin ser médico en la especialidad, además de ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción de La Merced y por la Contraloría por presuntas irregularidades, el decano del Colegio Médico de Piura, Christian Requena Palacios, avaló el pedido del Colegio Médico del Perú de exigir su salida por no tener las competencias mínimas para asumir dicho cargo.

“Nosotros hemos intercambiado opiniones ayer (miércoles) respecto algunas observaciones que se han dado con la designación del ministro (Hernán Condori), esto amerita que el decano (Colegio Médico del Perú) se pronuncie pidiendo la renuncia. El perfil, las competencias propias del actual ministro, el hecho de haber promocionado medicina bajo publicidad engañosa, o lo que es público de promocionar productos sin ninguna base científica cuando debe ser medicina basada en evidencias, o más aun el hecho de haber actuado en otras áreas, de hacer ecografías cuando no tiene la especialidad, ya es una falta grave”, precisó el médico.

Requena Palacios dijo que hoy en consejo nacional, que se realizará en la ciudad de Lima, se reunirán con decanos provenientes de otras regiones para ver algunos temas pendientes, además de tratar sobre el pedido de salida del ministro de Salud.

Por su parte, la presidenta de la Federación Médica de Piura, María Lupu Girón, también se unió al pronunciamiento del Colegio Médico del Perú, sobre la salida del ministro de Salud por las presuntas irregularidades que habría cometido cuando fue director de la Dirección Regional de Junín.

“Al pronunciarse (el Colegio Médico del Perú) debe haber constatado todo lo que se ha informado y si fuesen verídicos los cuestionamientos, es una causa más para que presente su renuncia. Son varias acusaciones”, indicó Lupu Girón.

De no renunciar Condori o el presidente no lo retire de su cargo, la doctora Lupu espera que no se dé el voto de confianza al nuevo ministro de Salud por sus cuestionamientos en este sector, ya que la población es la más afectada por estos cambios.

Asimismo, indicó que todo lo avanzado por el exministro Cevallos debe ser una línea de trabajo para continuar con los proyectos que la región Piura necesita, sobre todo seguir avanzando en el proceso de vacunación en niños, jóvenes y adultos contra el COVID-19.

En tanto, el exministro de Salud, Hernando Cevallos, dijo que le preocupa lo que los colegios médicos han salido a denunciar, sin embargo, desconoce que estas acusaciones sean fundadas, por lo que espera que Hernán Condori salga a aclarar sobre estas estas acusaciones.

“Desconozco realmente si estas acusaciones son fundadas o no, no podría adelantar un juicio, en todo caso el doctor Condori tendría que opinar y esclarecer estas acusaciones que están circulando en los medios de comunicación”, señaló Cevallos Flores.

El exministro espera que Condori culmine la gestión para construir el Hospital de Alta Complejidad para Piura, así como el Centro de Salud Materno Infantil de Castilla (Cesamica).