La Contraloría de la República advirtió una serie de deficiencias en la construcción de la obra de “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del A.H. Aledaños Kurt Beer” en el distrito de Veintiséis de Octubre. La obra está valorizada en S/12 260 714,87.

Según el informe N° 040-2025-OCI/6042-SCC, la obra la ejecutó el consorcio Kurt Beer y, tras la evaluación del Órgano de Control Institucional (OCI), en base a la documentación e inspección física, se determinó que la contratista viene ejecutando partidas con deficiencias constructivas, incumpliendo las especificaciones técnicas y exponiendo a la comuna de Veintiséis de Octubre a realizar pagos totales, sin que se cumpla con la calidad de la obra, generando el riesgo de afectar su vida útil.

Agrega que el espesor de la losa de pavimento, de acuerdo con el expediente técnico, debió realizarse de 15 cm; pero el contratista tampoco ha cumplido con esta especificación. “En consecuencia, con la reducción de espesor de 15,00 cm a 13,00 cm, la vida útil del pavimento se ve significativamente reducida debido a que la estructura no posee el espesor para la que fue diseñada”.

También han corroborado un desgaste prematuro de la superficie de la losa de pavimento, presencia de fisuras y segregaciones en el pavimento y veredas.

OCI advirtió que la comuna no consideró la evacuación del drenaje pluvial, lo que podría ocasionar problemas de inundaciones, estancamientos de agua de lluvia y con ello la vulnerabilidad de la losa de pavimento y el expediente técnico de la prestación del adicional de obra Nº 3, consideró mayor porcentaje de desperdicio y diferente peso nominal del acero, generando el riesgo que la entidad realice pago en exceso por el importe de S/ 620,98.