El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas, Raúl Álvarez García, declaro fundado el requerimiento de prisión preventiva por el periodo de nueve meses contra Edixon Córdova Godos y dispuso se giren las órdenes de ubicación y captura para el investigado como presunto autor del delito de secuestro agravado en agravio del joven Anthony Iván Camizán Guerrero, desaparecido el 21 de agosto del año 2022.

Tras más de tres años de exigir justicia, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas ordenó la ubicación, captura e internamiento en el penal de varones de Piura del suboficial Edixon Rone Córdova Godos al revocarse la comparecencia restringida que cumplía por el caso del joven universitario.

Como se conoce, la familia del estudiante universitario acusa a Edixon Rone de ser el principal sospechoso de su desaparición desde agosto de 2022 cuando el joven, al parecer, se encontraba con el agente.

Para ello, la fiscal provincial Aholiban Guerrero Castillo, del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Morropón, sustentó el pedido de prisión preventiva ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas donde explicó de los nuevos elementos de convicción que ahora, a criterio de ellos, acreditan a este nivel, la responsabilidad del imputado que se obtuvieron luego de la presentación del requerimiento acusatorio y que en esencia constituyen prueba nueva.

La fiscal también explicó sobre el hallazgo del equipo celular de Anthony Camizán, el mismo que estaba en poder de la joven Y.A.G.M desde el 14 de noviembre del 2022, a unos meses de la desaparición del universitario. Aquí, la joven señaló que se lo compró a M.Y.S.T, hermana del efectivo Mell Gibson Sancarranco Vega, amigo de Edixon Rone Córdova Godos.

Asimismo, evaluaron el tema del operativo indicando que este sí se realizó, pero el investigado se anotó en el cuaderno de ocurrencias como si hubiera participado, cuando en realidad estaba de franco.

Tras estos elementos, la fiscalía logró el requerimiento de prisión preventiva contra el efectivo policial.

Por su parte, su hermano Junior Camizán Guerrero dijo que ahora esperan dar con el cuerpo de Anthony, para que su madre y familiares puedan vivir tranquilos.