En una rápida acción y tras labores de inteligencia, agentes de la comisaría PNP Castilla, ejecutaron un operativo, interviniendo un inmueble donde se guardaban vehículos robados y hurtados. El hecho ocurrió esta madrugada, en el sector noroeste del distrito de Castilla.

La “caleta” fue ubicada en la calle Los Médanos del asentamiento humano “Teresa de Calcuta” de esta localidad, la misma que sería utilizada por la presunta banda delictiva “Los Arrastrados”, liderada por alias “Chiclayano”. En el interior del lugar, no se halló ninguna persona, presumiendo que se dieron a la fuga.

Durante el registro domiciliario, la Policía halló la camioneta de placa de rodaje P1J-837, color azul, que había sido hurtada a las 5:00 de la mañana de hoy, cuando se encontraba estacionada en el frontis de local nocturno “La Casa de la Cumbia”, ubicado en la avenida Vice – Piura.

Asimismo, una motocicleta de placa N° 1283FS, una mototaxi de placa de rodaje 3978-XM, un automóvil de placa de rodaje P3A-145 (desmantelado); todos ellos reportados como hurtados en la Deprove PNP Piura, año 2025 y 2026.

También encontró un automóvil, de placa de rodaje T1W-369, y un auto, modelo Tico, color amarillo sin placa de rodaje (desmantelado). Ambos por determinar su situación.

En la vivienda también se hallaron diversas autopartes de vehículos y herramientas mecánicas que habrían sido utilizadas por los presuntos delincuentes para cometer los delitos.

Hasta el lugar de los hechos, se hizo presente el ciudadano J.A.Q (35 años), quien agradeció la labor de los agentes policiales al recuperar de inmediato su vehículo mayor.

Los efectivos policiales vienen realizando las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de estos hechos criminales que afectan a la población piurana.