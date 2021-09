La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en 64 adquisiciones de equipos de protección personal (EPP) por un valor de 2 millones 64 mil 333 soles realizadas por el hospital Santa Rosa, por lo que recomendó al procurador público especializado en delitos de corrupción, el inicio de las acciones penales contra cinco funcionarios de dicho nosocomio, entre ellos, el director Edwin Chinguel.





INFORME

De acuerdo al informe de control específico N°007-2021-2-5762-SCE, realizado en el periodo comprendido entre el 15 de marzo al 31 de diciembre de 2020, detalla que el 13 de octubre de 2020, el director del hospital Santa Rosa, Edwin Chinguel firmó la resolución directoral 258-2020/GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171 que aprueba un reconocimiento de deuda por la adquisición de estos EPP a proveedores. En dicho documento se establece que la Unidad de Logística está autorizada a solicitar los equipos a través de contratos verbales de crédito. Así también se justifica que no se pudo efectuar la contratación conforme a ley por falta de recursos.

Sin embargo, la comisión de control determinó que el hospital sí contaba con presupuesto para estos gastos durante los meses de mayo, agosto y setiembre de 2020.

El órgano de control precisa, que dicha situación favoreció a 16 proveedores con 64 compras de estos insumos por un valor total de S/ 2′064,333, ya que fueron seleccionados de manera verbal y directa sin establecer condiciones de competencia efectiva. Además, se contrataron mayores cantidades de las necesitadas según la norma técnica de salud y, parte de estos, fueron pagados a un precio mayor al que pagaron otras instituciones hospitalarias.