Más de cuatro millones de soles se espera recaudar durante las fechas de feriado largo en la región Piura. Las playas y sitios arqueológicos serían las zonas más visitadas por los turistas nacionales e internacionales, que deberán llegar durante estos tres días al conmemorarse el Combate de Angamos.

El presidente de la Cámara de Comercio (Camco) de Piura, Javier Bereche, informó que se espera arribos importantes que ayudarán en la recuperación de la economía en el Perú y principalmente en la región Piura.

Dijo que el país aún se encuentra en menos del 40% en flujo de turismo con respecto a la prepandemia, ya que no se ha logrado alcanzar ni como Perú ni como Piura, los niveles prepandemia, por lo que de alguna manera estas fechas de feriado no laborables para el sector público ayudan a recuperar la economía y levantar el sector turismo.

“Esperamos arribos importantes, en los feriados, días no laborables. Esperamos arribos en las playas, en corredores turísticos de artesanía, gastronomía. Piura es un destino que genera alrededor 1 millón 600 mil soles por día, entonces eso es importante para lo turístico porque ayuda a reactivar la economía”, señaló Bereche.

Durante estas fechas de feriado se espera la presencia de más de 30 mil turistas nacionales e internacionales en las playas de Piura.

No obstante, Bereche dijo que a pesar de que estos días de feriado ayudan a recuperar la economía en los sectores hoteleros, gastronómico, transporte, entre otros, son medidas temporales, ya que el principal problema que no permite un mayor flujo de turistas en la región se debe en la baja del poder adquisitivo que tienen todos los peruanos debido a la inflación que se presenta en los últimos meses, es así que los sectores que se deben apoyar a despegar es el agro y el sector minero, los mismos que se han visto afectados por las lluvias y desde entonces no se han recuperado en su totalidad.

“El problema es la baja del poder adquisitivo que tienen los peruanos debido a la inflación que hemos tenido en los últimos meses. Lo que se tiene que dar es un rescate al sector agricultura, ya que si el peruano no tiene poder adquisitivo no podrá consumir. El agro es un sector golpeado, la minería de la misma forma por lo que se les debe dar un impulso adicional para que los proyectos empiecen a despegar con más fuerza”, declaró Bereche.

Mientras tanto en Ayabaca, por la fiesta religiosa del Señor Cautivo de Ayabaca y Virgen del Pilar, que se desarrolla este 12 y 13 de octubre, días principales, se espera recibir más de 30 mil turistas y un movimiento económico de más de medio millón de soles.

Para el alcalde de Ayabaca, Darwin Quinde, espera un ingreso de más de 200 mil soles para el sector religioso y más de 300 mil soles para la comuna provincial.

“Para esta fiesta de fe, la municipalidad ha tomado sus previsiones respecto a la atención de los peregrinos. Para ello, se han realizado coordinaciones a nivel multisectorial, y tener la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad que se presente durante su peregrinación hasta la sagrada imagen del Señor Cautivo de Ayabaca”, señaló el burgomaestre.