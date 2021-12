Un total de dieciséis universidades a nivel nacional, entre públicas y privadas, emitieron un pronunciamiento para cuestionar los proyectos de ley aprobados en la comisión de Educación del Congreso de la República y que debilitan el rol de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).





En un comunicado emitido el último lunes 13 de diciembre, los rectores de 16 universidades afirmaron que los predictámenes aprobados por la mencionada comisión de Educación, recubiertos de distintas justificaciones, cuestionan la reforma universitaria en curso.

Enfatizan en el pronunciamiento que la reforma universitaria iniciada con la Ley N° 30220 ha representado un significativo avance en la mejora de la calidad de educación superior en el país, en beneficio de los estudiantes y de las propias universidades; además de encontrarse en estrecha relación con el desarrollo del Perú.

“Queda sin duda mucho por hacer y hay dificultades por superar, pero este cambio positivo no debe ser minimizado. No debemos retroceder lo avanzado. Defender la calidad universitaria es anteponer el futuro del Perú a cualquier interés inmediato”, se lee en el comunicado.

Los rectores agregan que los primeros logros de la reforma universitaria han sido alcanzados en razón de la independencia, imparcialidad y calidad profesional de la Sunedu y de su Consejo Directivo, atributos que han servido para otorgar el licenciamiento a las universidades que cumplieron con las condiciones básicas de calidad. “Ningún cambio legislativo debe afectar estas características esenciales del ente supervisor”, puntualizan.

“La consolidación de la reforma universitaria exige que las universidades públicas cuenten con el financiamiento estatal necesario y con un modelo de gestión acorde con la naturaleza de su quehacer institucional. Un sistema público fuerte es la mejor garantía de la calidad del sistema universitario en su conjunto. La mejora de la calidad debe ser el signo inequívoco de la universidad peruana actual”, agregan en el comunicado.

Las universidades precisan que todos los poderes del Estado, según sus respectivas competencias, deben estar alienados en la consolidación de un sistema universitario descentralizado, inclusivo y pertinente, resultado que solo será posible si existe un real y honesto compromiso con una sólida formación académica y con una investigación de calidad.

Exhortaron al pleno del Congreso a rechazar los dos proyectos de ley que amenazan con retroceder a una institucionalidad que ya mostró claras limitaciones. “Es momento de pensar en nuestra juventud y en el futuro de nuestro país”, recalcan.





El comunicado ha sido firmado por los rectores de la Universidad de Lima (UL), Universidad del Pacífico (UP), Universidad Femenina del Sagrado Corazón -(UNIFÉ), Universidad La Salle Arequipa, Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad Privada de Tacna (UPT).

También lo suscribieron los rectores de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad Andina del Cusco (UAC), Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), Universidad Católica de Santa María (UCSM), Universidad Católica de Trujillo (UCT), Universidad Católica San Pablo (UCSP), Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) y Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS)





PELIGRO. El rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Omar Vences Martínez, afirmó que dicho comunicado no ha sido suscrito por ellos porque no les han consultado.

“A nosotros no nos han consultados simplemente, las universidades que lo han suscrito en su mayoría son privadas y a través de un movimiento se han pronunciado. A nosotros no nos han preguntado nada”, sentenció Vences.

El rector enfatizó que como UNP no están de acuerdo con los proyectos aprobados en la comisión de Educación del Poder Legislativo porque pone en riesgo la educación universitaria y los avances conseguidos hasta el momento.

“No estamos de acuerdo, creemos que todos los avances dados se tienen que mantener, pueden hacer ajustes pero eso no significa que tengamos que descalificar a la Sunedu por completo, de ninguna manera, particularmente como rector de la UNP no estamos de acuerdo con eso”, manifestó Vences.

Agregó que siempre han respaldado y han sometido el trabajo técnico de la Sunedu.

“Nosotros somos una universidad licenciada y nos hemos sometido y no le tenemos ningún temor, siempre hemos sido respetuosos a las decisiones de la Sunedu. No se puede retroceder en cuanto a lo ha avanzado en pro de la mejora de la calidad universitaria”, precisó Vences.

Recalcó que existe un riesgo en la calidad universitaria con los proyectos del Congreso de la República.

“Existe un riesgo de esa manera, el manejo de la Sunedu tiene que ser totalmente autónomo, no debe estar sujeto a ninguna injerencia política, tal como estaba, estaba bien, habían cosas que mejorar, pero no así”, precisó.

Rechazó que exista un ente superior como la ANR (Asamblea Nacional de Rectores) para controlar las universidades.

“No estoy de acuerdo, nosotros no hemos debatido para nada en el interior de las universidades públicas esta postura”, finalizó.





Segundo Dioses: "Si se debilita la Sunedu habría más corrupción en las universidades"

El catedrático de la Universidad Nacional de Piura, Segundo Dioses Zárate, mostró su preocupación ante los mencionados proyectos, pues asegura que si retorna la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) habría corrupción y disminuiría la calidad educativa.

“Nos preocupa, en primer lugar, que regrese la ANR porque al dejar de lado la Sunedu significa que alguien tiene que hacer esa labor, y sería la ANR que lamentablemente en 30 años no hizo nada. Todos los congresos hacen cuestiones de lobbys con las universidades privadas que no han sido licenciadas, los congresistas están con esa agenda que no tienen cuando dejarla de lado” , afirmó.

Añadió que pese a la lentitud de la Sunedu, ésta hace un mejor trabajo. “La ANR era juez y parte, qué rector va a fiscalizar las universidades de los rectores, en esa época se pagaban los favores y tanto así que se decía que había un club de rectores. Con la ley antigua 23733 en la que se aprobó con el artículo 90 la ANR fue mal elaborada, no tenía muchas medidas de control, podían hacer aparentemente lo que querían, y eso sucedió, hicieron lo que quisieron”, finalizó.