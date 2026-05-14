Los efectivos de la Divopus Chincha se encuentran tras los pasos de los cuatro sujetos encapuchados que perpetraron un asalto y robo a mano armada por inmediaciones del centro poblado San Regis, en el distrito de El Carmen (Chincha). Los integrantes de esta banda criminal redujeron a un vigilante y huyeron en un auto tico, llevándose armas de fuego, chalecos antibalas entre otras especies de valor.

Investigan delito

De acuerdo con la versión de la víctima, en circunstancias que realizaba su ronda habitual por los exteriores del fundo que custodia fue interceptado por los rufianes de identidad aún desconocida.

Estos con el rostro cubierto bajaron raudos del vehículo mencionado, realizando disparos al aire para evitar la reacción del agente de seguridad. El agraviado sin contar con apoyo en el momento quedó a merced de los facinerosos.

La banda se apoderó de una escopeta, un revólver calibre 38, además de dos chalecos antibalas y el equipo celular del vigilante. Tras el hecho delictivo huyeron por los senderos de trocha con dirección desconocida. La policía permanece a cargo de las investigaciones para ubicar a los asaltantes, que se presume desde días antes estuvieron monitoreando los movimientos del trabajador del fundo.

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