Personal y pacientes del establecimiento de salud de Los Algarrobos protestaron por las deficiencias que enfrenta, entre ellas la infraestructura deteriorada, falta de personal, equipos médicos en mal estado y hacinamiento.

Desde las primeras horas de la mañana, los trabajadores del centro de salud acompañados de los pacientes y pobladores, realizaron una bulliciosa protesta para exigir mejoras.

“Queremos hacer una llamado de atención por el abandono del establecimiento, es una situación muy precaria”, dijeron.

Agregaron que no cuentan con ambulancia, la infraestructura está deteriorada, a los trabajadores de limpieza les deben entre 3 a 4 meses.

“Faltan insumos, no hay recetarios, no hay gasas, insumos básicos como el papel y el jabón tampoco lo tenemos. Esta situación viene de años. Este establecimiento ha sido abandonado porque no existe un plan de contingencia mientras se construye el nuevo local y los más perjudicados son los pacientes”, explicó el director del centro, Jesús Juárez.

Agregó que han solicitado una reunión con las autoridades de la Dirección Regional de Salud y del Gobierno Regional, pero no son atendidos.

“La realidad no se puede tapar con un dedo. Esta es responsabilidad de las autoridades, pedimos que vengan y conozcan la cruda realidad”, precisó.

En tanto, Florentino Medina, administrador encargado del establecimiento, indicó que han solicitado en reiteradas ocasiones mantenimiento, equipamiento y una ambulancia, pero hasta el momento no han recibido respuesta de las autoridades competentes.

Los trabajadores del centro de salud recalcaron que la infraestructura está dañada, los equipos médicos se encuentran deteriorados y el número de profesionales es insuficiente para atender la alta demanda de pacientes, lo que genera hacinamiento y afecta la calidad del servicio.