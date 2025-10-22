La Municipalidad Provincial de Piura (MPP) continúa fortaleciendo la conciencia ambiental en el sector educativo. A través del programa municipal EDUCCA, y en coordinación con la asociación Ciudad Saludable, se llevó a cabo con éxito la actividad ambiental “Spogomi” en el emblemático Colegio San Miguel.

La jornada, reunió a 40 participantes, incluyendo entusiastas estudiantes y docentes, quienes combinaron el deporte con la educación ambiental en dinámicas lúdicas y de trabajo en equipo.

Cabe señalar que el propósito central de “Spogomi” fue fomentar la conciencia ambiental, la clasificación adecuada de residuos y la conservación del entorno. Los participantes se organizaron en ocho equipos de cinco integrantes, dedicando treinta minutos a la recolección y posterior clasificación de los residuos encontrados en los alrededores del colegio.

El evento arrojó resultados significativos en la gestión de residuos: se recolectó un total de 104 kilogramos (kg) de residuos. 29.45 kg de residuos aprovechables, 14.05 kg. de residuos no aprovechables y el resto correspondió a residuos orgánicos.

El equipo ganador de la jornada logró reunir 24.7 kg, destacando por su compromiso y organización durante la clasificación.

La actividad evidenció la entusiasta participación de los niños, quienes manifestaron su disfrute por la experiencia. La MPP y los organizadores concluyeron la jornada con el compromiso de reforzar futuras ediciones con la entrega de material informativo sobre la correcta segregación de residuos, buscando una mejor comprensión y efectividad del proceso de reciclaje.