Hoy, desde las primeras horas de la mañana, los familiares, amigos y pobladores del distrito de Vice realizarán una marcha para exigir a las autoridades la identificación y captura de los asesinos del joven soldador, José Fabián Bancayán Fiestas, quien murió acribillado el pasado miércoles en el exterior de un taller de mecánica en el distrito de La Unión, en el Bajo Piura.

La concentración se realizará en la vivienda de la familia Bancayán Fiestas y luego se movilizarán por diferentes calles del distrito de Vice y posteriormente llegarán hasta el distrito de La Unión, lugar donde el miércoles 7 de enero, en horas de la tarde, sicarios a bordo en motos dispararon sin piedad y sin mediar palabra alguna contra el joven soldador y que pese a ser trasladado al centro de salud, falleció.

Su padre, Pedro Bancayán, solo espera que las autoridades, tanto la policía como la fiscalía, identifiquen a los autores del primogénito de sus hijos y que se conozca cuál fue el motivo de su muerte.

“Solo queremos saber por qué lo mataron y quiénes lo hicieron, sé que nadie puede devolverme a mi hijo, pero quiero tener esa tranquilidad...no podemos seguir así, hoy día ha sido él, mañana como le repito, puede ser otro y decir, me equivoqué y punto, así no podemos seguir y que nos sigan matando...ya es hora de que salgamos a exigir seguridad, que frenemos esto ahora que supuestamente está empezando”, indicó Bancayán.

Se conoció que personal de la sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) continúa con las indagaciones sobre el crimen de José Fabián.

Asimismo, las autoridades analizan al milímetro las imágenes de las cámaras de seguridad tanto del taller de mecánica, como de los alrededores para identificar las placas, modelos y colores de los vehículos utilizados.