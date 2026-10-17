El director regional de Agricultura, Pedro Valdiviezo, respaldó a los dirigentes agrarios que expusieron la problemática del fenómeno El Niño ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, en la Primera Audiencia Pública del sector.

Valdiviezo Palacios señaló que es necesaria la intervención urgente del Gobierno Central para ayudar a los productores a afrontar los efectos que ocasionaría este fenómeno. Respaldó el pedido de implementar un programa Reactiva Agrario que les permita continuar con sus actividades agrícolas y sembrar sus tierras de cultivo.

Agregó que las altas temperaturas ya han afectado la producción de cultivos importantes para la región, como el mango y el limón, cuyos niveles de producción habrían disminuido hasta en un 40 % y un 70 %, respectivamente. Advirtió que las pérdidas en el sector agrario serían considerables y afectarían seriamente la economía de los pequeños y medianos agricultores.

Asimismo, expresó su confianza en el compromiso del presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Edgar Alvarón de la Cruz, quien ofreció poner en agenda todos los pedidos formulados por los dirigentes agrarios.

Finalmente, indicó que estarán atentos a los acuerdos que adopten los representantes de la Cámara de Diputados para que se atiendan oportunamente las demandas de los agricultores de la región Piura.