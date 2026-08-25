El sector agrícola y el pesquero enfrentan un panorama incierto ante la proximidad del fenómeno El Niño. Al respecto, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello, precisó que, si bien la agricultura aún no registra daños por inundaciones, su floración y productividad ya se están viendo alteradas, mientras que en el sector pesquero ya se presentan severas afectaciones.

LAS PÉRDIDAS. El representante del gremio agroexportador destacó la necesidad de articular medidas inmediatas para proteger las cadenas productivas más vulnerables del país, con especial énfasis en Piura. Asimismo, enfatizó que la baja en el rendimiento del campo terminará por golpear tanto a los productores como a los consumidores.

“La agricultura por ahora no tiene afectación en cuanto a inundaciones, pero seguramente en cuanto a floración y a la productividad del campo sí se va a ver afectada”, indicó Tello.

El vocero agregó que la menor oferta en las cosechas no solo repercutirá en el encarecimiento de los productos en el mercado interno, sino también en los ingresos de los agricultores y en la sostenibilidad del empleo en las zonas rurales.

De acuerdo con el representante de ADEX, esta situación alcanzará a los principales bienes agroexportadores y de consumo local. “Definitivamente sí va a haber una afectación dentro de los principales cultivos, no solo mango o limón, sino también en una parte importante de las uvas”, advirtió.

Finalmente, señaló que, ante los ajustados plazos y la tardía ejecución presupuestal registrada en los distintos niveles de gobierno, el gremio empresarial hace un llamado a cerrar filas entre el sector público y el privado para implementar labores urgentes de mitigación.

Por su parte, el ministro de la Producción (Produce), Juan Carlos Requejo, sostuvo que la crisis pesquera generada por las alteraciones térmicas del fenómeno El Niño llevó al Gobierno a declarar en emergencia el sector pesquero y acuícola a nivel nacional.

“La declaratoria de emergencia les permite al sistema financiero activar beneficios para evitar que caigan en morosidad o en perjuicio de su línea crediticia por la falta de liquidez”, indicó.

Explicó que, el impacto ambiental ha golpeado a la industria pesquera y al sector artesanal. En el ámbito industrial, la captura de anchoveta apenas alcanzó el 24 % de la cuota establecida, registrando una afectación general del 70 % en lo que va del año y en la pesca artesanal, las anomalías marinas obligaron a diversificar el recurso extraído ante la ausencia de las especies habituales.