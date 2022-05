Seis falsos policías, vestidos con chalecos de la Divincri, placas y armas de fuego, ingresaron a un negocio donde se venden productos balanceados para animales, en el A.H. La Molina II y tras apoderarse de S/ 22,000 en efectivo, se llevaron el automóvil del empresario y las llaves de su vivienda de la urbanización Avifap, de donde se llevaron artefactos eléctricos y una cadena de oro, bienes valorizados en más de S/30,000. El total de lo robado fue de S/52,000.





Asalto

El asalto ocurrió a las 9:30 de la mañana de ayer martes, en circunstancias en que el empresario M.E.A.Ch. se encontraba en su local ubicado en la manzana A, lote 13 del A.H. La Molina II, en el distrito de Veintiséis de Octubre.

En ese momento, llegaron seis delincuentes a bordo de una camioneta de color beige, todos vestidos con chalecos de la División de Investigación Criminal (Divincri) portando sus respectivas placas que los identifican como efectivos policiales y con su “arma de reglamento”, afirmando que realizarían un “control de rutina”.

Al abrirles el portón, los falsos custodios sacaron a relucir sus armas y amenazaron de muerte al empresario y a sus cinco trabajadores, a quienes tras golpearlos, los dejaron atados de pies y manos con cintas.

Inmediatamente obligaron al dueño del negocio a entregar los S/ 22,000 en efectivo que tenía en su poder. Además, le exigieron las llaves de su vehículo, que se encontraba estacionado en el exterior de su negocio, y las de su vivienda de la urbanización Avifap.

“Los delincuentes han enmarrocado a los trabajadores y a mi papá y les han quitado los celulares. También lo obligaron a mi papá a entregar los S/22,000 que tenía guardados”, detalló a la Policía una de las hijas del empresario.

Posteriormente, los delincuentes se subieron al automóvil del empresario y se trasladaron hasta su casa de Avifap.

Tras rebuscar en las habitaciones y demás compartimientos de la casa del empresario, se apropiaron de una cadena de oro, una laptop, un Ipad, 500 soles y otros objetos de valor.

“Los delincuentes sabían todo el trayecto que hacía mi papá, que primero estaba en La Molina y luego se venía a mi casa. Yo no he estado en el lugar porque me había ido a la casa de mi mamá, gracias a Dios no estuve aquí con mis dos hijos, caso contrario no estuviera contando esto”, agregó a la Policía, aún nerviosa y con la voz entrecortada, la hija del agraviado.

En la vivienda del empresario, los agentes del orden encontraron una pata de cabra que dejaron los delincuentes.

Asimismo, se conoció que los malhechores le dieron alimento con veneno al perro de raza Rottweiler para evitar ser atacados.

“Al perro le han dado comida y ahora está vomitando”, añadió la hija del empresario.

Los vecinos del empresario no sospecharon nada, pues los delincuentes llegaron en el vehículo de la víctima.

La Policía presume que un allegado a la familia estaría involucrado en el asalto, pues conocía al milímetro los pasos de cada uno de sus integrantes.

Hasta la casa de Avifap llegó personal de la sección de robos de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes analizan las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron el asalto.





Otro atraco

De otro lado, a la 1:30 p.m. del lunes, dos delincuentes armados que descendieron de una motocicleta, ingresaron al local de la