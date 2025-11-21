La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana obtuvo una sentencia de 6 años y 8 meses de prisión efectiva y 500 soles de reparación civil contra Diego Alexander Cornejo Guerrero por el delito de extorsión en agravio de un comerciante.

El fiscal Ander Alvites Llanos sustentó la responsabilidad penal del sentenciado con declaraciones, actas de denuncia, manuscritos entregados a la víctima, visualizaciones de celular y movimientos de Yape.

Según la investigación, el 29 de septiembre de 2024 el agraviado denunció que encontró un manuscrito con amenazas en su domicilio en Nueva Sullana. Días después, una familiar del acusado reportó a la Policía que este le solicitó prestar su Yape para recibir transferencias vinculadas al hecho, lo que permitió continuar con las diligencias.

La Policía verificó la existencia de la denuncia y realizó la intervención del acusado en Talara Alta. Durante las diligencias, el agraviado confirmó que había realizado un depósito al número asociado al sentenciado. Estos elementos fueron incorporados al proceso que concluyó con la sentencia.