Con el objetivo de fortalecer la protección y el manejo sostenible de los bosques secos del norte del país, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) participó en la sesión descentralizada de la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal (CMPLTI), realizada en Piura.

Durante dos días de trabajo en Lambayeque y Piura, las instituciones que integran la Comisión analizaron la situación actual de los bosques secos, un ecosistema estratégico que abarca más de 3,4 millones de hectáreas y que se distribuye principalmente en Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad.

En la sesión desarrollada en Piura, los miembros de la CMPLTI acordaron impulsar acciones que permitan combatir la tala ilegal, fortalecer los marcos normativos de protección y promover un aprovechamiento responsable de los recursos, con el fin de posicionar a los bosques secos como una oportunidad real de desarrollo sostenible para las comunidades del norte del país.

La Comisión ―liderada por el Midagri y el Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), y en la cual participan el Serfor, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la Policía Nacional del Perú, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), y los Ministerios de Trabajo y de Defensa― reafirmó su compromiso de coordinar acciones articuladas que contribuyan a frenar la tala ilegal y a mejorar la gestión sostenible de este ecosistema.

Roberto Fernández Zavaleta, administrador técnico del Serfor en Piura, informó que, como parte de las actividades descentralizadas, la Comisión visitó la comunidad campesina Santa Catalina de Moza (Morropón), reconocida por su experiencia en gestión forestal comunitaria, basada en el aprovechamiento sostenible del palo santo.

Asimismo, los integrantes de la Comisión llegaron al Puesto de Control del km 65, en el distrito de La Matanza, donde se supervisa el tránsito de productos forestales y de fauna silvestre. Allí pudieron visualizar cómo se verifica la trazabilidad y legalidad de los recursos que provienen del bosque y de otros ecosistemas, así como revisar qué documentos de gestión se usa como parte del control y vigilancia de esta actividad comercial.