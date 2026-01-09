Como parte de las acciones permanentes de control para combatir el comercio ilegal de recursos forestales, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) decomisó más de una tonelada de madera de palo santo (Bursera graveolens) de procedencia ilegal en la provincia de Chulucanas, departamento de Piura.

La intervención permitió incautar 405 trozas de esta especie forestal, con un peso total de 1302 kilogramos y un valor comercial estimado de S/ 36 500, las cuales eran transportadas en un camión sin la documentación que acredite su origen.

El vehículo fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú en el sector Quebrada Las Damas – San Pedro, donde, tras la inspección, se constató que el conductor y el copiloto no contaban con la Guía de Transporte Forestal (GTF), documento obligatorio que autoriza la movilización de productos forestales provenientes de un aprovechamiento legal.

Tras la verificación, especialistas del Serfor en Piura procedieron al decomiso del producto forestal, la inmovilización del vehículo y el inicio del procedimiento administrativo sancionador, conforme a lo establecido en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763), normativa que contempla sanciones que pueden alcanzar hasta 5000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), dependiendo de la gravedad de la infracción.

El administrador técnico del Serfor en Piura, Roberto Fernández Zavaleta, precisó que el Estado promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales únicamente mediante planes de manejo aprobados, los cuales aseguran la conservación de los ecosistemas y generan beneficios legales para las poblaciones locales.

Fernández advirtió que el palo santo se encuentra categorizado en “Peligro crítico”, debido a la alta presión ejercida por el comercio ilegal, impulsado por su elevada demanda en mercados nacionales e internacionales. “Por esta razón, su tala está prohibida; solo se autoriza la recolección de árboles caídos o muertos de manera natural, como ramas y rastrojos”, enfatizó.

En ese sentido, Fernández exhortó a la ciudadanía a no adquirir productos forestales ni de fauna silvestre de origen legal, con lo cual se contribuye a la conservación de los ecosistemas forestales del país.