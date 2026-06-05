Un nuevo hecho de violencia se registró en el norte del país, cuando dos sujetos llegaron hasta una vivienda y abrieron fuego contra una familia en la provincia de Sullana, ubicada en la región de Piura. El crimen se registró la noche del jueves en el sector Santa Teresita y dejó a cuatro personas fallecidas, entre ellas un menor de edad

Los sujetos cuya identidad es desconocida huyeron rápidamente tras ejecutar los disparos. Minutos después, agentes policiales, fiscales y personal de criminalística acudieron hasta el lugar de los hechos para iniciar las investigaciones y esclarecer el movil del crimen.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Según los primeros reportes, el hecho se produjo alrededor de las 9 de la noche en la intersección de la avenida La Brea con el pasaje La Unión. En ese momento, varios integrantes de una familia permanecían dentro y fuera de su domicilio cuando fueron sorprendidos por hombres armados.

Las cámaras de seguridad captaron cuando los agresores llegaron a bordo de motocicletas ocultando su identidad con cascos de seguridad. Al descender de los vehículos, dispararon contra dos personas que se encontraban en el ingreso del inmueble y finalmente uno de ellos se acercó hasta la puerta para acribillar al resto de los familiares.

Vecinos del lugar indicaron que se escucharon numerosos disparos en cuestión de segundos. La situación generó alarma entre los residentes, quienes buscaron resguardarse mientras ocurría el ataque.

Las autoridades estiman que durante toda la acción criminal se realizaron más de 50 disparos. Mientras que los heridos fueron trasladados al Hospital de Sullana para recibir atención médica. Sin embargo, los cuatro miembros de la familia fallecieron debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Entre las víctimas se encuentra un menor de edad, cuya identidad y edad se encuentra bajo protección de las autoridades.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La violencia vuelve a golpear Sullana, Piura. Un ataque armado contra una familia dejó cuatro fallecidos, incluido un menor de edad. La Policía intensifica la búsqueda de los responsables.



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¿Qué hipótesis maneja la PNP?

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la familia habría recibido amenazas con anterioridad. Por ello, una de las líneas de trabajo contempla la posibilidad de que el ataque esté relacionado con represalias contra alguno de sus integrantes.

No obstante, la Policía Nacional indicó que todavía no existe una conclusión definitiva sobre las causas del crimen. Los agentes continúan reuniendo evidencias para establecer responsabilidades y determinar quiénes ordenaron el atentado.

Durante la madrugada, efectivos de la División de Investigación Criminal y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes en la vivienda. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue mientras se desarrollaban las pericias respectivas.

Como parte de las acciones de búsqueda, la Policía ejecutó operativos en distintos sectores de la provincia. Además, en una carretera que conecta Sullana con la ciudad de Piura fueron encontradas prendas de vestir que presuntamente habrían sido utilizadas por los atacantes durante su fuga.